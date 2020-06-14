Сильный ливень, который прошел в Николаеве в ночь с 13 на 14 июня, затопил колодцы связи, в том числе и линию Службы газа «104».

Об этом сообщается на странице «Николаевгаза» в Facebook.

— Если вы почувствовали запах газа или надо срочно вызвать аварийную газовую службу, звоните по телефонам: (067) 610-50-91 или (067) 610-50-92/ Мы обязательно информируем, когда связь восстановится, — сказано в сообщении.

Ранее полиция Николаевской области также предупредила о возможных сбоях в работе спецлинии «102».