По состоянию на 14 июня Киев и 10 областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные 14 июня.
В ведомстве информируют, что во всех этих регионах инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает допустимый уровень (12). Больше всего этот показатель превышен на Волыни и в Черновицкой области.
Превышение показателя инцидентности в регионах Украины:
Киев - 16,38
Винницкая область - 16,64
Волынская область - 33,55
Житомирская область - 13,58
Закарпатская область - 24,73
Ивано-Франковская область - 12,14
Львовская область - 26,92
Ровенская область - 25,59
Тернопольская область - 14,64
Черновицкая область - 30,74
Черниговская область - 13,23.
Ранее в воскресенье стало известно, что в Украине за сутки выявили 648 новых случаев заражения COVID-19. Это существенно меньше рекордного показателя в 753 заболевших, о которых сообщалось накануне.
Напомним, главный санврач Виктор Ляшко назвал Николаевскую область безопасной для отдыха украинцев.
По состоянию на 14 июня Киев и 10 областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные 14 июня.
В ведомстве информируют, что во всех этих регионах инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает допустимый уровень (12). Больше всего этот показатель превышен на Волыни и в Черновицкой области.
Превышение показателя инцидентности в регионах Украины:
Киев - 16,38
Винницкая область - 16,64
Волынская область - 33,55
Житомирская область - 13,58
Закарпатская область - 24,73
Ивано-Франковская область - 12,14
Львовская область - 26,92
Ровенская область - 25,59
Тернопольская область - 14,64
Черновицкая область - 30,74
Черниговская область - 13,23.
Ранее в воскресенье стало известно, что в Украине за сутки выявили 648 новых случаев заражения COVID-19. Это существенно меньше рекордного показателя в 753 заболевших, о которых сообщалось накануне.
Напомним, главный санврач Виктор Ляшко назвал Николаевскую область безопасной для отдыха украинцев.