Американская компания Moderna провела успешные испытания вакцины от коронавируса. Результаты исследования показали, что препарат не увеличивает риск обострения инфекции и может защитить от Covid-19.

Об этом говорится на портале bioRxiv, передает телеканал 112.

В компании рассказали, что в ходе исследований ученые проводили испытание вакцины на мышах. Грызунам вводили различные количества вакцины, в том числе дозы, которые считаются недостаточно сильными для создания защитного иммунитета. После введения вакцины мышей заразили коронавирусной инфекцией.

Испытания показали, что препарат не увеличивает риск тяжелого течения болезни и нейтрализующая активность вакцины может быть достигнута с помощью одной дозы.

Кроме того, вакцина защищает легкие от заражения Covid-19 без признаков токсичного воздействия, а также вызывает мощный иммунный ответ, который нужен для блокировки инфекции.

Отмечается, что компания завершила второй этап испытаний и теперь перейдет к финальному, который планируется провести июле. В следующем исследовании будут учавствовать 30 тыс. человек.

Напомним, в немецких лабораториях изучают действие украинских медицинских препаратов, которые предположительно могут применяться для лечения COVID-19.