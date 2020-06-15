Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к 5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за взяточничество.

Об этом сообщает Украинская правда.

Следствие установило, что Мефодий предлагал бизнесмену за 5000 долларов решить вопрос с правоохранительными органами. При получении этих средств Мефодия и задержали. По словам судей, Мефодий использовал народное доверие в собственных корыстных целях. Депутат может обжаловать это решение в Апелляционной палате ВАКС.

Напомним, Высший антикоррупционный суд в среду, 20 мая, начал рассмотрение уголовного производства относительно бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, обвиняемого в получении взятки от владельца копании «Полтавабудцентр» Араика Амирханяна.