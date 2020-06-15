Министерство образования и науки Украины готово к проведению основной сессии внешнего независимого оценивания в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача. Отмену ВНО там назвали недопустимой, поскольку это может создать коррупционные риски.

Об этом сообщила временная исполняющая обязанности министр образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает пресс-служба МОН.

Она отметила, что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз.

«Министерство, Украинский и региональные центры оценивания качества образования готовы проводить ВНО в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача и гибко реагируют на данные от Минздрава по эпидемиологической ситуации», — отметила министр.

Она утверждает, что пункты проведения тестирования обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков. Готовность пунктов тестирования контролирует Госпродпотребслужба.

Ранее сообщалось, что сайт для прохождения пробного ВНО «упал» из-за нагрузки.