Активисты кампании «ХутроOFF» устроили акцию возле офиса партии «Слуга народа» с требованием принять законопроект № 2360, предусматривающий запрет пушных ферм в Украине.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Несколько десятков активистов пришли ко входу КВЦ «Парковый», где в 18:00 должно начаться заседание фракции партии «Слуга народа», с плакатами: «Остановить кровавый бизнес», «Мех — это убийство», «Прекрати жестокость». Митингующие также держат в руках сделанные на пушных фермах фото животных в клетках.

Организаторы анонсировали, что планируют передать народным депутатам от «Слуги народа» информационные материалы и призвать их запретить пушные фермы по примеру европейских стран.

Активисты отмечают, что более 100 природоохранных общественных организаций Украины обратились в ВР с требованием безотлагательно запретить пушные фермы. Они отмечают, что пушные производства являются объектами повышенной опасности, они загрязняют почву, водоемы, воздух и представляют опасность для здоровья жителей ближайших населенных пунктов.

Организаторы акции напоминают, что петиция за запрет производства меха в Украине собрала больше чем необходимое количество голосов (более 25 тысяч).

В то же время законопроект № 2360 защищает животных от жестокого обращения и отстаивает право граждан на безопасную окружающую среду, а также предусматривает закрытие всех пушных ферм в Украине до 2025 года, заявляют активисты.

Ранее сообщалось, что полицейские Черновицкой области расследуют факт жестокого обращения с собакой.

Напомним, в Виннице местного жителя приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года за жестокое обращение с животными.