В Италии на протяжении минувших суток от коронавирусной болезни скончались 26 человек – суточная смертность такого уровня фиксировалась в последний раз 28 февраля.

Об этом сообщает агентство ANSA.

— В течение прошлых 24 часов в Италии зафиксировали 26 жертв пандемии коронавируса, вчера их было 67. Суточная смертность такого уровня фиксировалась в последний раз 28 февраля, — говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии в Италии вследствие COVID-19 умерли 34 371 человек.

В течение последних суток в Италии обнаружили 303 новых случая коронавирус (за прошедшие сутки их было 338). Более 85% новых случаев пришлись на Ломбардию, которая является наиболее пострадавшим от пандемии коронавирус регионом страны.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Италии достигла 237 290.

Ни одного нового случая COVID-19 в течение последних суток не обнаружили в 8 регионах страны: Фриули Венеция-Джулия, Абруццо, Умбрия, Сардиния, Валле д' Аоста, Калабрия, Молизе, Базиликата, а также в провинции Больцано.

Напомним, по состоянию на 15 июня, в мире число зафиксированных случаев заражение коронавирусом составляет 7 миллионов 997 тысяч 60 человек.