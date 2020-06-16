Украинские общественные и культурные деятели обратились к Верховной Раде с требованием снять с рассмотрения проекты законов, предусматривающие внесение изменений в законы о языке и образовании.

Открытое обращение разместили на странице «Мова об'єднує» в Facebook.

Оно стало ответом на законопроект № 2362, инициатором которого стал нардеп от Слуги народа Максим Бужанский.

— Этот проект предусматривает изменения в законы о языке и об образовании, чтобы отменить переход с 1 сентября 2020 на обучение на украинском языке тех учеников 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском, — говорится в обращении.

Также в обращении критикуют законопроект «О медиа». Авторы обращения считают, что в проекте уничтожаются механизмы противодействия российской информационной агрессии, в частности перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Подписанты призвали руководство государства снять с рассмотрения проект закона Бужанского и не допустить ослабления законодательных норм, которые защищают язык.

Под обращением подписались, в частности, журналист Вахтанг Кипиани, бывший политзаключенный Иосиф Зисельс, актриса Ирма Витовская, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, писательница Ирэн Роздобудько.

Напомним, украинские ученые и общественные деятели призвали президента Владимира Зеленского прекратить политическое преследование Петра Порошенко.