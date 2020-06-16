В Германии в ночь на вторник стало доступно для скачивания в Google Play Store и Apple Store официальное приложение, которое предупреждает о возможной опасности заразиться коронавирусом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

Приложение Corona-Warn-App будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и сообщать им о контакте с человеком, инфицированным вирусом SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочку заражений вирусом.

Федеральное правительство Германии, Институт имени Роберта Коха и разработчики — телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom и концерн по производству программного обеспечения SAP - проведут официальную презентацию программы в Берлине во вторник утром.

В Германии общее количество зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилась до 186 тысяч 839 случаев.

От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, умерли 8800 пациентов. Выздоровели в общей сложности около 173 100 человек.

Специальное приложение для отслеживания контактов больных собирается запустить или уже запустила ряд стран Европы. Среди них — Дания, Италия и Великобритания. В этих странах уверяют, что приложение будет собирать только анонимные данные, что соответствовать законодательству о защите данных, а его использование будет исключительно добровольным.

Напомним, за все время пандемии коронавируса в мире зарегистрировали 8 миллионов 112 тысяч случаев заражения. Большая часть инфицированных, 4 миллиона 201 тысяча, уже поборола болезни.