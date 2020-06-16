Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает недопущение начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного из-за коронавируса.

Проект закона 16 июня поддержали 344 народных депутата.

Законом депутаты предлагают освободить заемщика от неустойки, штрафа, пени за просрочку выплаты кредита в период карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, а также в 30-дневный период после завершения карантина.

В пояснительной записке сказано, что введение этих изменений позволит замедлить экономический спад, сохранить предприятия от банкротства и рабочие места, способствовать наполнению государственного и местных бюджетов.

Также, по мнению авторов законопроекта, это ускорит восстановление экономики после окончания карантина, будет способствовать росту доходов работодателей и работников и обеспечению своевременной выплаты заработных плат.

Напомним, в рамках благотворительных проектов для борьбы с коронавирусом украинские банки выделили 46,5 миллиона гривен.