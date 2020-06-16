В США одобрили выпуск игрового устройства EndeavorRX для терапии детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Об этом сообщает Управление по надзору за качеством пищи и медикаментов (FDA), передаёт Лига.

Платформер EndeavorRX, ранее известный как Project EVO, предназначен для пациентов 8-12 лет. Клинические испытания длились семь лет. За это время был изучен эффект игры на 600 детей с СДВГ. У трети из них признаки СДВГ не проявлялись или сводились к минимуму после того, как они проводили за игрой по 25 минут пять дней в неделю на протяжении месяца.

Теперь врачи могут назначать игру в качестве терапии. Из побочных эффектов у нее были замечены только подавленность и головная боль.