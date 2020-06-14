Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд чемпионата Испании по количеству сезонов, в которых он забивал 20 голов.

Об этом сообщает Opta Sports.

32-летний футболист помог каталонцам одержать победу на выезде над «Мальоркой» (4:0) в 28-м туре Ла Лиги, который стал первым после карантина.

Гол в ворота соперника стал для Месси 20-м в нынешнем чемпионате. Лионель Месси покорил эту отметку в 20-й раз подряд, начиная с сезона-2008/09.

Рекордным в этой серии стал сезон-2011/12, в котором на счету форварда 50 голов.

«Барселона» набрала уже 61 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал»отстает на пять очков и имеет игру в запасе.

Напомним, футбольный чемпионат Испании, 11 июня, возобновил свои матчи после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса.