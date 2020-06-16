Государственная экологическая инспекция в Николаевской области проведет исследование воды лимана, которая изменила и покрылась белой пленкой в микрорайоне Малая Корениха.
Ранее сообщалось, что вода в лимане стала сине-зеленого цвета и имеет неприятный запах.
Об этом сообщается на сайте Госэкоинспекции области.
Сообщается, что инспекторы выехали на место и обследовали береговую полосу Бугского лимана в Корабельном и Заводская районах.
— По визуальными признакам вода была зеленого окраса. Признака разлива нефтепродуктов не найдено, - сказано в сообщении.
Напомним, впорту Южный в Одесской области 30 апреля в результате аварии с судна «STAVANGER» (флаг TUVALU) произошел сброс пальмового масла.
Государственная экологическая инспекция в Николаевской области проведет исследование воды лимана, которая изменила и покрылась белой пленкой в микрорайоне Малая Корениха.
Ранее сообщалось, что вода в лимане стала сине-зеленого цвета и имеет неприятный запах.
Об этом сообщается на сайте Госэкоинспекции области.
Сообщается, что инспекторы выехали на место и обследовали береговую полосу Бугского лимана в Корабельном и Заводская районах.
— По визуальными признакам вода была зеленого окраса. Признака разлива нефтепродуктов не найдено, - сказано в сообщении.
Напомним, впорту Южный в Одесской области 30 апреля в результате аварии с судна «STAVANGER» (флаг TUVALU) произошел сброс пальмового масла.