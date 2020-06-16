Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующие постановления обещают рассмотреть уже в среду, 17 июня. В правительстве говорят, что размер выплаты будет зависеть от того, заразился медик непосредственно противодействуя коронавирусу или при других обстоятельствах. Они будут составлять:

— 1 млн 576 тысяч гривен для семей медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, на который они заболели во время выполнения профессиональных обязанностей;

— 210 тысяч гривен для семей медиков, если они заболели и умерли не во время работы с больными COVID-19;

— 210 тысяч грвиен также выплачивать в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусной инфекцией.

— Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших, — прокомментировал выплаты медикам президент Владимир Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно решить вопрос страховых выплат семьям умерших медиков и тем, кто получил инвалидность в результате борьбы с коронавирусом.