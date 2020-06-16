Об этом сообщает Reuters.

К людям в группе высокого риска относят тех, кто находился в тесном контакте с больными COVID-19. Им запрещают оставлять город вообще.

Кроме того, власти Пекина приостановили работу как минимум трех автобусных маршрутов из провинции Хэбэй и одного — из Внутренней Монголии. Часть других маршрутов сократили, одновременно шоссе за пределами китайской столицы не перекрывают.

Кроме того, китайский город Шанхай теперь будет отправлять всех прибывших из Пекина на двухнедельный карантин.

Напомним, что 14 июня на материковой части Китая зафиксировали 49 новых случаев подтвержденной инфекции: 10 импортированных случаев и 39 случаев заболевания у местных жителей, из который 36 — в Пекине.