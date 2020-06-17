В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что местные ученые сделали «наибольший прорыв» в лечении коронавируса.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, 16 июня, пишет Корреспондент.

Препарат дексаметазон на испытаниях снизил смертность среди тех, кто находился на ИВЛ, - примерно на треть по сравнению с группой, которая получала стандартную медицинскую помощь. При этом для тех, кто получал кислород, - смертность снизилась в половину.

Борис Джонсон подчеркнул, что гордится командой британских ученых, которая провела «первое надежное клиническое испытание» по использованию дексаметазона для лечения коронавируса и поблагодарил тысячи пациентов в Британии, которые добровольно приняли участие в испытаниях.

В свою очередь главный научный советник правительства Патрик Валанс сказал, что препарат дешевый, а это значит, что он может иметь эффект во всем мире.

— Дексаметазон недорогой, широко доступный, и действительно захватывающая вещь в этом исследовании заключается не только в том, что он работает, но и в том, что он может работать во всем мире, — добавил Патрик Валланс.

Премьер Британии подчеркнул, что правительство предприняло шаги, чтобы обеспечить достаточное количество поставок, даже в случае второго пика.

Как сообщалось, управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA) 15 июня исключило препарат от малярии и ревматологических заболеваний гидроксихлорохин из списка препаратов, использование которых одобрено при лечении больных COVID-19.