Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA) 15 июня исключило препарат от малярии и ревматологических заболеваний гидроксихлорохин из списка препаратов, использование которых одобрено при лечении больных COVID-19.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В письме, опубликованном на сайте FDA, говорится, что после изучения результатов клинических исследований гидроксихлорохина эксперты пришли к выводу, что препарат, скорее всего, не имеет никакого противовирусного эффекта.

Напомним, ученые обнаружили рост числа летальных исходов среди госпитализированных пациентов с COVID-19, которые принимали гидроксихлорохин и хлорохин. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания этих средств.

Позже Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения рекомендовал ВОЗ продолжить испытания гидроксихлорохина в качестве потенциального препарата от COVID-19.