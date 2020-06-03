Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения рекомендовал ВОЗ продолжить испытания гидроксихлорохина в качестве потенциального препарата от COVID-19.

Об этом Тедрос Адханом Гебреисус заявил во время брифинга для СМИ в Женеве в среду, сообщает CNN.

Он сказал, что комитет по безопасности и мониторингу данных ВОЗ изучил данные о возможной опасности гидроксихлорохина и пришел к выводу, что «нет причин изменять протокол испытания».

Рекомендация о возобновлении исследований гидроксихлорохина будет доведена до сведения главных исследователей.

— На данный момент нет никаких доказательств того, что какое-либо лекарство действительно снижает смертность у пациентов с COVID-19, — заявил главный научный сотрудник ВОЗ доктор Сумия Сваминатан во время брифинга.

Он отметил, что для всех сейчас крайне важно провести необходимые исследования.

Напомним, ученые обнаружили рост числа летальных исходов среди госпитализированных пациентов с COVID-19, которые принимали гидроксихлорохин и хлорохин. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания этих средств.