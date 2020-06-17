Проект по разработке лекарств и вакцин для борьбы с коронавирусом в Турции перешел к очередному этапу испытания.

Об этом сообщил Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк после посещения лабораторию Биотехнологического института при университете Анкары, где разрабатывается лекарство и вакцина против СOVID-19, информирует Укринформ.

— Сейчас, до начала клинических испытаний, ведутся основные исследования. Сегодня в лаборатории стартует новый этап исследований над животными, — сообщил Мустафа Варанк.

Турецкие ученые исследуют силу молекулы под названием GRFT (гриффицин) для остановки или уменьшения инфекционного эффекта СOVID-19.

Как сообщалось, в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что местные ученые сделали «наибольший прорыв» в лечении коронавируса.