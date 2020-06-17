По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 441,439 человек. В свою очередь, выздоровели 3,945,448 человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 8,153,241 инфицированных.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2,136,043), Бразилия (923,189), Россия (544,725), Индия (343,091), Великобритания (299,600), Испания (244,328), Италия (237,500), Перу (237,156), Франция (194,347 ), Иран (192,439), Германия (188,252), Чили (184,449) и Турция (181,298).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США - 116,962 лица, Бразилии - 45,241, Великобритании - 42,054, Италии - 34,405, Франции - 29 439 и Испании - 27,136. В Китае в целом - 4638, уже больше месяца не зафиксировано ни одного летального случая.

Напомним, что проект по разработке лекарств и вакцин для борьбы с коронавирусом в Турции перешел к очередному этапу испытания.