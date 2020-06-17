Всемирная организация здравоохранения поприветствовала первоначальные результаты клинических испытаний препарата дексаметазон, который, как выявили ученые, на треть снижает смертность от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
Сообщается, что первые испытания лекарственного препарата показали, что дексаметазон может спасти жизнь пациентов, которые находятся в критическом состоянии.
— Было показано, что для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ, смертность снижается примерно на одну треть, а для пациентов, которым требуется только кислород, смертность снижается примерно на одну пятую, — сообщили в ВОЗ.
Отмечается, что преимущество препарата наблюдалось только у пациентов, которые серьезно болеют COVID-19.
По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, это первый препарат, который снижает смертность пациентов с коронавирусной инфекцией.
— Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв, — сказал он.
Дексаметазон — это стероид, который используется с 1960-х годов для уменьшения воспаления в ряде состояний, включая воспалительные заболевания и некоторые виды онкологических заболеваний.
Напомним, российские ученые заявили, что успешно испытали на себе вакцину от коронавируса собственного производства.
Всемирная организация здравоохранения поприветствовала первоначальные результаты клинических испытаний препарата дексаметазон, который, как выявили ученые, на треть снижает смертность от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
Сообщается, что первые испытания лекарственного препарата показали, что дексаметазон может спасти жизнь пациентов, которые находятся в критическом состоянии.
— Было показано, что для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ, смертность снижается примерно на одну треть, а для пациентов, которым требуется только кислород, смертность снижается примерно на одну пятую, — сообщили в ВОЗ.
Отмечается, что преимущество препарата наблюдалось только у пациентов, которые серьезно болеют COVID-19.
По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, это первый препарат, который снижает смертность пациентов с коронавирусной инфекцией.
— Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв, — сказал он.
Дексаметазон — это стероид, который используется с 1960-х годов для уменьшения воспаления в ряде состояний, включая воспалительные заболевания и некоторые виды онкологических заболеваний.
Напомним, российские ученые заявили, что успешно испытали на себе вакцину от коронавируса собственного производства.