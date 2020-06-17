Всемирная организация здравоохранения поприветствовала первоначальные результаты клинических испытаний препарата дексаметазон, который, как выявили ученые, на треть снижает смертность от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Сообщается, что первые испытания лекарственного препарата показали, что дексаметазон может спасти жизнь пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

— Было показано, что для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ, смертность снижается примерно на одну треть, а для пациентов, которым требуется только кислород, смертность снижается примерно на одну пятую, — сообщили в ВОЗ.

Отмечается, что преимущество препарата наблюдалось только у пациентов, которые серьезно болеют COVID-19.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, это первый препарат, который снижает смертность пациентов с коронавирусной инфекцией.

— Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв, — сказал он.

Дексаметазон — это стероид, который используется с 1960-х годов для уменьшения воспаления в ряде состояний, включая воспалительные заболевания и некоторые виды онкологических заболеваний.

Напомним, российские ученые заявили, что успешно испытали на себе вакцину от коронавируса собственного производства.