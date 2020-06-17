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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина начала переговоры с рядом стран по предзаказу вакцины от коронавирусной инфекции.
Об этом министр заявил во время брифинга, в среду, 17 июня.
— Президентом Украины Владимиром Зеленским дано соответствующее распоряжение и профильному вице-премьер-министру, и министру иностранных дел срочно начать переговоры с правительством страны, с соответствующими государственными структурами этой страны относительно заказа и предзаказа этой вакцины, — заявил Максим Степанов.
Также он отметил, что правительству важно, чтобы Украина была одной из первых стран, где будет применена соответствующая вакцина.
Напомним, сейчас в мире ведется около 70 разработок вакцины против коронавирусной инфекции, однако Украина своей не разрабатывает. В стране сегодня нет необходимых лабораторных мощностей для разработки такой вакцины.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина начала переговоры с рядом стран по предзаказу вакцины от коронавирусной инфекции.
Об этом министр заявил во время брифинга, в среду, 17 июня.
— Президентом Украины Владимиром Зеленским дано соответствующее распоряжение и профильному вице-премьер-министру, и министру иностранных дел срочно начать переговоры с правительством страны, с соответствующими государственными структурами этой страны относительно заказа и предзаказа этой вакцины, — заявил Максим Степанов.
Также он отметил, что правительству важно, чтобы Украина была одной из первых стран, где будет применена соответствующая вакцина.
Напомним, сейчас в мире ведется около 70 разработок вакцины против коронавирусной инфекции, однако Украина своей не разрабатывает. В стране сегодня нет необходимых лабораторных мощностей для разработки такой вакцины.