Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий на заседании правительства.

Ее предложение поддержали члены правительства. Те участники пробного ВНО, у которых есть карточка ПриватБанка, в ближайшее время получат сообщение от банка о зачислении средств. У кого нет такой карточки, те получат сообщение о том, что карта со средствами ждет в ближайшем отделении ПриватБанка.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки работают над тем, чтобы сессия Внешнего независимого оценивания прошла в установленные сроки. Однако не исключено, что она может быть перенесена на август или состоятся в режиме онлайн.

Сегодня, 12 июня Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3669 об отмене внешнего независимого оценивания в 2019/2020 учебном году.