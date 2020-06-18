В Киеве усилили контроль за соблюдением карантина и правил безопасности.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко на брифинге в столице, пишет Корреспондент.

Выяснилось, что в городе уже работают мобильные группы, контролирующие процесс.

— Город усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны, — рассказал Виталий Кличко.

По его словам, эти группы ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований в деятельности предприятий торговли, общественного питания и в случае несоблюдения работниками или посетителями установленных правил, составляют протокол об административном нарушении.

Виталий Кличко напомнил, что штрафы за такие нарушения составляют от 17 до 51 тысячи гривен, на заведение ждет штраф от 34 до 340 тысяч гривен.

Напомним, Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина до 31 июля.