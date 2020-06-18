Эйфелеву башню в Париже откроют 25 июня впервые за три месяца. Это было самое длинное закрытия памятника со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Reuters.

Работать башня будет с ограничениями. Так, в начале июля подняться на памятник можно будет только по лестнице. Лифты являются ограниченным пространством, поэтому представляют риск для передачи коронавируса. Также посетители не смогут подняться выше второго уровня башни.

На лестнице будет действовать одностороннее движение. Все посетители старше 11 лет должны иметь маску на лице.

Директор Эйфелевой башни Бранко Руиво рассказал, что сейчас у французов есть шанс посетить Национальную достопримечательность, ведь в настоящее время действуют ограничения для зарубежных туристов.

Всего во Франции зафиксировано 158 174 человека с коронавирусным заболеванием. Из них 29 575 умерли от осложнений и 73 667 выздоровели.

Напомним, что за сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.