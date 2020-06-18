Авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Об этом сообщает пресс служба компании.

Из-за карантина Wizz Air внедрила новые правила для обеспечения дистанции между пассажиры при посадке и соблюдения усиленных санитарных мероприятий в салонах самолетов.

Кроме этого, пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн, чтобы, по возможности уменьшить физическую взаимодействие в аэропорту.

— В течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Кроме того, пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором, — отметили в Wizz Air.

В компании сообщили, что с 17 июня доступны путешествия из Украины по следующим направлениям: Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания).

Напомним, Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года.