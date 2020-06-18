Премьер-министр Матеуш Моравецкий планирует включить симулятор выживания в условиях войны в дополнительный список школьной литературы.

Речь идет о драматичной игре This War of Mine, которую создала польская студия 11 bit studios, сообщает Радио Краков, передаёт Новое время.

Отмечается, что This War of Mine (Это моя война) — первый тайтл об ужасах войны, где она рассматривается с точки зрения гражданского населения. Игра содержит этические диллемы и заставляет игрока принимать далеко идущие решения, за которые нужно нести ответственность.

— Игры, очевидно, используются в образовании — в программировании, точных науках, в развитии познавательных, художественных и музыкальных навыков, но нигде в мире, согласно нашим данным, ни одно государство не включило игру в официальный набор школьной литературы, — рассказал источник из канцелярии премьер-министра.

Начиная с 2020/2021 учебного года для детей 2002 года рождения и старше (т.е. старше 18 лет), игра This War of Mine должна быть доступна для всех средних школ страны. Этот вопрос также будет обсуждаться с министром образования Дариушем Пьонтковским. Польский Кабмин хочет реализовать пилотную программу, постепенно внедряя новые игры и предоставляя техническую инфраструктуру для школ.

Добавим, This War Of Mine основана на реальных событиях — осаде Сараева. В Европе игра получила рейтинг 18+, поскольку содержит ненормативную лексику, а также возможность убивать персонажей без какой-либо причины. Также в игре, к примеру, есть возможность ограбить двух стариков, которые ничего не могут вам противопоставить.

Напомним, что в США одобрили выпуск игрового устройства EndeavorRX для терапии детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).