Во Всемирной организации здравоохранения выразили надежду на производство сотен миллионов доз вакцины против коронавируса COVID-19 уже в 2020 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главного научного сотрудника ВОЗ Сумью Сваминатан

— Я надеюсь на это, я настроена оптимистично. Но разработка вакцины является сложным процессом, в ходе которого возникают неопределенности, — отмечают в ВОЗ.

Сваминатан отметила, что цель изготовить в этом году несколько сотен миллионов доз вакцины оптимистична. Она объяснила это тем, что есть много вакцин и платформ по их разработке, и поэтому если первая или вторая вакцины окажутся неудачными, то не стоит сдаваться.

Эксперт ВОЗ отметила, что есть надежда на производство до 2 миллиардов доз трех различных вакцин против коронавируса до конца 2021 года, однако, по ее словам, реализация такого плана под вопросом.

Сваминатан также отметила, что ВОЗ составляет план, который поможет решить, кто получит первые дозы вакцины после того, как ее одобрят эксперты.

По ее словам, приоритет отдадут работникам, находящимся на передовой линии борьбы с пандемией COVID-19, тем, кто находится в уязвимом положении из-за возраста или заболеваний, а также работникам учреждений с высоким риском передачи инфекции (тюрьмы и дома престарелых).

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина начала переговоры с рядом стран по предзаказу вакцины от коронавирусной инфекции.