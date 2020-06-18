В Министерстве здравоохранения заявили, что украинцы повально не выполняют условия карантина. Без соблюдения всех рекомендуемых ограничений остановить распространение коронавируса невозможно.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1», пишет РБК-Украина.

По его словам, сейчас Министерство контролирует и анализирует ситуацию с заболеваемостью по стране. Степанов напомнил, что вчера правительство внесло изменения в постановление, которое регламентирует карантин. В частности, были определены новые признаки, по которым будут усиливать ограничения при дальнейшем росте больных.

— Надо просто задуматься и придерживаться тех рекомендаций, которые даются, потому что там, иногда, простите, анархия полная происходит с точки зрения соблюдения правил карантина. Надо посмотреть на улицу, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе. Конечно, трудно говорить, что в такой способ мы можем сдерживать распространение коронавируса, — отметил Максим Степанов.

Он добавил, что контролировать соблюдение карантина должны Госпотребслужба и Национальная полиция, но и самим гражданам «стоит задуматься и посмотреть на цифры» — на количество новых заболевших и умерших от коронавируса.

Как сообщалось, за сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.