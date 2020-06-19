Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что несколько дней подряд фиксируется рекордное количество новых больных коронавирусом из-за отсутствия жесткого карантина.
Об этом сообщает ТСН.
— Увеличение тестирования не имеет четкой прогрессии корреляции к увеличению количества случаев. Это одномоментный процесс, который показывает, что у нас все же связан рост с отсутствием жестких карантинных ограничений, — сказал Виктор Ляшко.
По словам Виктора Ляшко, вопрос можно рассмотреть с двух плоскостей.
— Первое — это субъекты хозяйствования, которым мы смягчили карантин и позволили открываться, являются часто причиной того, что происходят нарушения карантинных условий и ограничений. В частности, не созданы условия. Городской и пригородный транспорт — требования не соблюдаются. Поэтому и происходит такой рост, — сказал Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко добавил, что, когда в Украине начали регистрировать по 600 новых случаев COVID-19, это было вызвано проведением тестирований, в городах-миллионниках, где возникли очереди на диагностику.
— Нельзя делать никаких выводов, когда мы говорим об одном или двух днях. Надо смотреть тренды по росту или стабилизации процесса. Когда мы сегодня видим 829 случаев, мы отмечаем четкий тренд к росту, — сказал Виктор Ляшко.
Как сообщалось, в Министерстве здравоохранения заявили, что украинцы повально не выполняют условия карантина. Без соблюдения всех рекомендуемых ограничений остановить распространение коронавируса невозможно.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что несколько дней подряд фиксируется рекордное количество новых больных коронавирусом из-за отсутствия жесткого карантина.
Об этом сообщает ТСН.
— Увеличение тестирования не имеет четкой прогрессии корреляции к увеличению количества случаев. Это одномоментный процесс, который показывает, что у нас все же связан рост с отсутствием жестких карантинных ограничений, — сказал Виктор Ляшко.
По словам Виктора Ляшко, вопрос можно рассмотреть с двух плоскостей.
— Первое — это субъекты хозяйствования, которым мы смягчили карантин и позволили открываться, являются часто причиной того, что происходят нарушения карантинных условий и ограничений. В частности, не созданы условия. Городской и пригородный транспорт — требования не соблюдаются. Поэтому и происходит такой рост, — сказал Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко добавил, что, когда в Украине начали регистрировать по 600 новых случаев COVID-19, это было вызвано проведением тестирований, в городах-миллионниках, где возникли очереди на диагностику.
— Нельзя делать никаких выводов, когда мы говорим об одном или двух днях. Надо смотреть тренды по росту или стабилизации процесса. Когда мы сегодня видим 829 случаев, мы отмечаем четкий тренд к росту, — сказал Виктор Ляшко.
Как сообщалось, в Министерстве здравоохранения заявили, что украинцы повально не выполняют условия карантина. Без соблюдения всех рекомендуемых ограничений остановить распространение коронавируса невозможно.