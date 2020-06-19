Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что несколько дней подряд фиксируется рекордное количество новых больных коронавирусом из-за отсутствия жесткого карантина.

Об этом сообщает ТСН.

— Увеличение тестирования не имеет четкой прогрессии корреляции к увеличению количества случаев. Это одномоментный процесс, который показывает, что у нас все же связан рост с отсутствием жестких карантинных ограничений, — сказал Виктор Ляшко.

По словам Виктора Ляшко, вопрос можно рассмотреть с двух плоскостей.

— Первое — это субъекты хозяйствования, которым мы смягчили карантин и позволили открываться, являются часто причиной того, что происходят нарушения карантинных условий и ограничений. В частности, не созданы условия. Городской и пригородный транспорт — требования не соблюдаются. Поэтому и происходит такой рост, — сказал Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко добавил, что, когда в Украине начали регистрировать по 600 новых случаев COVID-19, это было вызвано проведением тестирований, в городах-миллионниках, где возникли очереди на диагностику.

— Нельзя делать никаких выводов, когда мы говорим об одном или двух днях. Надо смотреть тренды по росту или стабилизации процесса. Когда мы сегодня видим 829 случаев, мы отмечаем четкий тренд к росту, — сказал Виктор Ляшко.

Как сообщалось, в Министерстве здравоохранения заявили, что украинцы повально не выполняют условия карантина. Без соблюдения всех рекомендуемых ограничений остановить распространение коронавируса невозможно.