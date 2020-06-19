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На сегодня в Украине насчитывается почти 6 тысяч медицинских работников инфицированных коронавирусом COVID-19. Все случаи зарегистрированы и в отношении всех проводятся расследования.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Право на власть», пишет РБК-Украина.
Он подчеркнул, что это наверное первая вспышка эпидемии, когда власть не скрывает ни одного случая инфицирования медицинского работника.
— Предварительная статистика, когда работали различные международные проекты направленные на ликвидацию внутрибольничных инфекций никогда не показывали реальную статистику. У нас в год регистрировалось до 4 тысяч болезней именно среди медработников, связанных с оказанием медицинской помощи именно в больнице. Сегодня мы имеем почти 6 тысяч инфицированных (коронавирусом, — прим.) медработников, — сказал Виктор Ляшко.
Он подчеркнул, что все эти случаи зарегистрированы и в отношении всех проводятся эпидрасследования.
— Дальше будут оплачены им как профессиональное заболевание, если будет подтвержден факт инфицирования на рабочем месте, или в случае наступления летального случая будет выплачена сумма в размере 1,5 миллиона гривен для семьи, — отметил главный государственный санитарный врач.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили больше 800 случаев коронавируса, что является наибольшим показателем с начала пандемии.
На сегодня в Украине насчитывается почти 6 тысяч медицинских работников инфицированных коронавирусом COVID-19. Все случаи зарегистрированы и в отношении всех проводятся расследования.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Право на власть», пишет РБК-Украина.
Он подчеркнул, что это наверное первая вспышка эпидемии, когда власть не скрывает ни одного случая инфицирования медицинского работника.
— Предварительная статистика, когда работали различные международные проекты направленные на ликвидацию внутрибольничных инфекций никогда не показывали реальную статистику. У нас в год регистрировалось до 4 тысяч болезней именно среди медработников, связанных с оказанием медицинской помощи именно в больнице. Сегодня мы имеем почти 6 тысяч инфицированных (коронавирусом, — прим.) медработников, — сказал Виктор Ляшко.
Он подчеркнул, что все эти случаи зарегистрированы и в отношении всех проводятся эпидрасследования.
— Дальше будут оплачены им как профессиональное заболевание, если будет подтвержден факт инфицирования на рабочем месте, или в случае наступления летального случая будет выплачена сумма в размере 1,5 миллиона гривен для семьи, — отметил главный государственный санитарный врач.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили больше 800 случаев коронавируса, что является наибольшим показателем с начала пандемии.