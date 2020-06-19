Из Ливии в Украину возвращаются 14 моряков судна «Рута», жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в ливийской тюрьме.

Об этом сообщается на странице «Фонда помощи морякам и трудовым мигрантам «Ассоль» в Facebook.

— Из охваченной вооруженным противостоянием Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна «Рута», жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в камерах одной из ливийских темниц, - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет ливийской тюрьмы, и проведённой в прошлом месяце голодовки удовлетворительное.

Специальный авиарейс, которым возвращаются члены экипажа «Рута», ожидается в Киеве около 13:00 в пятницу, 19 июня 2020 года.

Как известно, в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них — танкер «Рута» — было под украинским флагом.

Ливийские власти арестовали экипаж «Руты», 14 украинцев, по обвинению в незаконной перевозке нефти. Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтовальщику «Manchester Shipping S.A».

Сообщается, что согласно международным морским конвенциям, члены экипажа отвечают лишь за доставку грузов и не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов — за это отвечает собственник груза.

При этом, все указания от судовладельца «Руте» поступали на компьютер капитана по электронной почте. После ареста 27 апреля 2017 года компьютер был удален ливийцами, не предоставив экипажу возможность доказать свою невиновность.

Отмечается, что сначала экипаж содержали в одной из тюрем Триполи, затем их перевели в Таджура. Следствие закончилось через 8 месяцев после ареста, поскольку у них не было ни суда, ни приговора, только инкриминируемые статьи.

— Все 14 человек экипажа находились в тесной камере, спать приходилось по очереди. Условия содержания и постоянный психологический прессинг отразились на здоровье моряков. Двое заболели гепатитом. В еще нескольких обострились хронические болезни, - сказано в сообщении.

29 апреля 2020 года Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа танкера «Рута» и несколько дней назад, после уплаты залога, они были перевезены в город Мисурата.

Среди членов экипажа танкера «Рута»:

1. Николай Шокун, капитан;

2. Александр Кирильчук, старший помощник;

3. Владимир Гончаренко, 2-й помощник;

4. Сергей Бондар, старший механик;

5. Сергей Филоненко, 2-й механик;

6. Кирилл Загоруйко, 3-й механик;

7. Владимир Авдасев, электромеханик;

8. Андрей Алферов, боцман;

9. Владимир Дымченко, моторист;

10. Юрий Склифасовский, моторист;

11. Олег Дубовицкий, моторист;

12. Сергей Иванов, матрос;

13. Виктор Фадеев, матрос;

14. Александр Колесниченко, кок.

Напомним, что украинских моряков, которых ранее захватили пираты у берегов Африки, освободили из плена.