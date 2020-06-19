Венгрия разрешила иностранцам въезд в 3-километровую зону без карантина, а также транзит по своей территории.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

В частности, венгерская сторона сообщила, что возобновила пропуск через границу пассажирских автобусов, а своих соотечественников пропускает на въезд без необходимости проходить карантин.

— На карантин не отправляют граждан Украины, которые въезжают в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов, — сказано в сообщении.

Кроме того, въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянное место проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны.

К тому же, лицо должно дать согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Напомним, после трех месяцев действия ограничений на въезд для иностранцев Польша вновь открыла свои границы со всеми соседними странами Евросоюза.