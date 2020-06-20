Международный аэропорт во Львове 19 июня возобновил свою работу после затяжного карантина.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после возобновления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям Львов – Берлин, Дортмунд – Львов, Львов – Дортмунд и Берлин – Львов. Авиация понемногу начинает восстанавливаться, и это не может не радовать, – написал Владислав Криклий.

Напомним, в «Украэрорухе» заявили, что не собираются увеличивать количество диспетчеров и время их работы в николаевском аэропорту, так как его руководство ничего не делает для увеличения количества рейсов.