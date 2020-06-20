Международный аэропорт во Львове 19 июня возобновил свою работу после затяжного карантина.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
— Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после возобновления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям Львов – Берлин, Дортмунд – Львов, Львов – Дортмунд и Берлин – Львов. Авиация понемногу начинает восстанавливаться, и это не может не радовать, – написал Владислав Криклий.
Напомним, в «Украэрорухе» заявили, что не собираются увеличивать количество диспетчеров и время их работы в николаевском аэропорту, так как его руководство ничего не делает для увеличения количества рейсов.
Международный аэропорт во Львове 19 июня возобновил свою работу после затяжного карантина.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
— Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после возобновления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям Львов – Берлин, Дортмунд – Львов, Львов – Дортмунд и Берлин – Львов. Авиация понемногу начинает восстанавливаться, и это не может не радовать, – написал Владислав Криклий.
Напомним, в «Украэрорухе» заявили, что не собираются увеличивать количество диспетчеров и время их работы в николаевском аэропорту, так как его руководство ничего не делает для увеличения количества рейсов.