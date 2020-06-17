В «Украэрорухе» заявили, что не собирается увеличивать количество диспетчеров и время их работы в николаевском аэропорту, так как его руководство ничего не делает для увеличения количества рейсов.

Об этом НикВести заявили в пресс-службе компании.

В компании отмечают, что за время, когда аэропорту предоставили двух диспетчеров, количество выполняемых рейсов не увеличивалось. Именно поэтому в «Украэрорухе» не видят целесообразности направлять большее количество сотрудников, или увеличивать часы их работы в Николаеве.

— С 17 июля по 31 декабря 2019 Украэрорух провел эксперимент, когда обслуживание воздушного движения в Николаевском аэропорту обеспечивали два диспетчера аэродромного полетно-информационного обслуживания органа AFIS, подчиненного Одесскомуу региональному структурному подразделению Украэроруха. Они обеспечили качественное обслуживание всех рейсов, которые были заявлены к исполнению в Николаевском аэропорту. Но даже при такой численности персонала «Украэроруха» количество выполненных рейсов в Николаевском аэропорту не увеличилась. За шесть месяцев до конца 2019 году в Николаевском аэропорту было совершено 124 взлета и посадки, из которых только 88 рейсов выполнили воздушные суда гражданской авиации, и всего 44 рейса были международными, которые выполнялись в Египет. Это в среднем два полета в неделю. С марта по июнь 2020 году в Николаев было выполнено 10 рейсов. Очевидно, что крайне низкая интенсивность полетов в аэропорт не может быть основанием для организации работы большого количества специалистов «Украэроруха», или увеличение количества рабочих часов, поскольку это неэффективно и нецелесообразно, — отмечают в компании.

В «Украэрорухе» также отметили, что в николаевском аэропорту не отвечают на их письмо, в котором сообщил, что они с 10 июля смогут предоставлять своих диспетчеров только на 20 часов в неделю, и попросили руководство аэропорта сообщить о желанных часах работы диспетчеров. Помимо этого, в «Украэрорухе» собираются обратится в правоохранительные органы из-за того, что руководство аэропорта раскрыло детали переписки с ними.

— Важно заметить, что после получения письма от руководства Одесского регионального структурного подразделения менеджмент Николаевского международного аэропорта свою официальную позицию по этому вопросу никак не высказывал, кроме как на площадке медийного ресурса, что, очевидно, является чисто популистским шагом в собственных корыстных интересах. Также обращаем внимание, что обнародование в открытом доступе служебной переписки является разглашением информации о деятельности стратегического объекта инфраструктуры, который выполняет в том числе задачи оборонного характера, влечет за собой административную ответственность, потому «Украэрорух» будет обращаться в правоохранительные органы о нарушении администрации аэропорта действующего законодательства в этой части, — добавили в компании.

Отметим, что вчера, 16 юня стало известно, что «Украэрорух» в связи с финансовыми проблемами сможет давать своих диспетчеров Николаевскому международному аэропорту только на 20 часов в неделю. В свою очередь директор предприятия Федор Барна говорит, что с осени потребность в диспетчерах повысится.

Федор Барна также заявил, что в октябре 2020 года из Николаева начнет летать лоукостер в Европу.

Напомним, 17 июля 2019 года, во время своего визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевский международный аэропорт.

Глава государства раскритиковал директора аэропорта Федора Барна за то, что руководство аэропорта и областной государственной администрации не имеют четкого плана дальнейшего восстановления аэровокзала, необходимого количества на эти и другие нужды финансирования.

В свою очередь директор предприятия Федор Барна попросил президента привлечь в Николаев авиакомпанию МАУ и пообещал, что в случае появления направления из Николаева в Киев заполняемость самолетов будет максимальной.

— Нам нужно хотя бы один самолет МАУ из Киева в Николаев. Я обещаю, что наполняемость самолета будет. В идеале вообще два рейса, один утром, а другой вечером, – заявил Федор Барна.

В ответ на это Владимир Зеленский пообещал организовать рейс из Николаева в Киев и предоставить диспетчеров для работы аэропорта, однако при условии, что руководство предприятия возобновит работу аэропорта и продолжит работы по его восстановлению.