Через 10 дней ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине может кардинально измениться. Увеличение количества больных произойдет, если люди и дальше будут игнорировать соблюдение условий карантина.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24», пишет РБК-Украина.

Кирилл Тимошенко призвал, в частности, соблюдать дистанцию и масочный режим.

— Если мы сейчас не приостановим эту ситуацию, может быть через 10 дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас. Призываем сейчас максимально придерживаться всех условий карантина. Никто же не хочет, чтобы лета не было через 10 дней. Поэтому надо носить маски, дезинфицировать руки и придерживаться других условий, требующих заведения, — сказал Кирилл Тимошенко.

В то же время, он подчеркнул, что власти не хотят усиливать карантин, однако такую вероятность он не исключает.

— Мы не хотели бы снова усиливать карантин, потому что это удар и по экономике и по людям, но такая мера не исключается, — добавил Кирилл Тимошенко.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.