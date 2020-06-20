Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

Так, лидером по количеству подтвержденных инфицированных остаются США, где коронавирусное заболевание обнаружили у 2 297 190 человек. Среди них 956 061 человек выздоровел, а 121 407 людей — умерли от осложнений.

Второе место по количеству инфицированных в Бразилии. Там COVID-19 подтвердили более чем у 1 038 568 человек. Летальных случаев зафиксировали 49 090, в то время выздоровели более 520 тысяч инфицированных.

На третьем месте — Россия. За все время там официально обнаружили 569 063 человека с коронавирусом, из них 324 406 человек уже выздоровели.

Стоит отметить, что официальное число умерших от коронавируса в РФ остается удивительно низким (7841) по сравнению с другими странами с похожим количеством больных. Это, вероятно, связано с тем, что значительную часть умерших от COVID-19 в России относят к смерти от других болезней.

Замыкают пятерку «стран-лидеров» Индия с 396 182 инфицированными и Великобритания — с 301 815 случаями.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.