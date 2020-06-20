В Киевской области снова может быть введен жесткий карантин, если тенденция к увеличению заболеваемости COVID-19 сохранится.

Об этом свидетельствует обращение председателя Киевской ОГА Василия Володина об ухудшении епидемиологической ситуации, которое размещено на сайте ОГА.

— В Украине наблюдается угрожающая тенденция к увеличению заболеваемости COVID-19. Если она будет сохраняться в дальнейшем, а действующие противоэпидемические меры не дадут ожидаемого эффекта, власть вынуждена будет вновь обращаться к жесткому карантину. Показатель инцидентности в области вплотную приблизился к критической отметке 12. До усиления карантинных мер осталось добрать 0,03%. Поэтому нужно учитывать, что карантинные меры могут быть усилены в любой момент, — заявил Василий Володин.

Детали: Володин сообщил, что в Киевской области уже более 2000 больных COVID-19. Количество пациентов инфекционных отделений увеличивается, в стационаре находится каждый четвертый инфицированный. Кроме того, от COVID-19 в Киевской области уже умерло 46 человек, и далеко не все они преклонного возраста.

Областная комиссия по ТЭБ и ЧС ввела немедленное усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства в дошкольных учреждениях, заведениях физической культуры и спорта, парикмахерских и салонах красоты.

Усилен контроль за объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольственного рынка, заведениями общественного питания, за соблюдением противоэпидемических мер во время посадки и высадки пассажиров.

Володин сообщил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации в течение трех дней подряд, комиссия по ТЭБ и ЧС будет вынуждена отменить некоторые введенные ранее послабления.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 июня, в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 841 человека. В частности зафиксировано 9 летальных случаев, а 373 человека — выздоровели.