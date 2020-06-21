В воскресенье, 21 июня, лоукост Ryanair возобновил рейсы в Украину. В Киев прибыл самолет из Мадрида.
Об этом сообщает пресс-служба Ryanair.
Пока авиакомпания летает только по трем направлениям.
— Сегодня, впервые после ослабление карантина, в аэропорт «Борисполь» прилетел самолет из Мадрида. Вечером в Киев запланирован еще один рейс Ryanair из Барселоны... Мадрид, Барселона и Берлин - это пока единственные направления в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь. С 1 июля авиакомпания возобновит более 20 маршрутов из Украины, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 1 июля ирландский лоукост «Ryanair» планирует восстановить 90% маршрутов и 40% рейсов от того количества, которое осуществляли до пандемии коронавируса.
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В воскресенье, 21 июня, лоукост Ryanair возобновил рейсы в Украину. В Киев прибыл самолет из Мадрида.
Об этом сообщает пресс-служба Ryanair.
Пока авиакомпания летает только по трем направлениям.
— Сегодня, впервые после ослабление карантина, в аэропорт «Борисполь» прилетел самолет из Мадрида. Вечером в Киев запланирован еще один рейс Ryanair из Барселоны... Мадрид, Барселона и Берлин - это пока единственные направления в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь. С 1 июля авиакомпания возобновит более 20 маршрутов из Украины, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 1 июля ирландский лоукост «Ryanair» планирует восстановить 90% маршрутов и 40% рейсов от того количества, которое осуществляли до пандемии коронавируса.