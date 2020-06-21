Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении карантина в городе. Ограничения усилят уже с понедельника, 22 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

С понедельника в городе будет запрещена работа учреждений оздоровления и отдыха детей, а также проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 квадратных метров.

Также в Одессе ограничат разрешенное количество людей в общественном транспорте. Водителям запрещают брать стоячих пассажиров.

Кроме того, арендаторам пляжей рекомендуют обеспечить полутораметровое расстояние между шезлонгами, а рестораны должны обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними опять не больше 4 человек.

Напомним, что в Ивано-Франковской области решили усилить карантинные ограничения. Там закроют спортивные залы, фитнес-центры и учреждения культуры.