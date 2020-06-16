В Ивано-Франковской области решили усилить карантинные ограничения. Там закроют спортивные залы, фитнес-центры и учреждения культуры.

Такое решение принято по результатам внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В то же время комиссия решила разрешить проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров.

За последние сутки в Ивано-Франковской области обнаружили 43 новых случая заболевания коронавирусной болезнью, ни одного летального случая от коронавируса и 7 выздоровлений. За все время пандемии в городе обнаружили 1809 подтвержденных случаев COVID-19, умер 91 человек, выздоровели 1 037. Сейчас еще болеет 681 человек.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 июня, в Украине обнаружили 666 новых случаев заражения коронавируса. Также известно, что за вчера 275 человек выздоровели, а 11 — умерли.

Также напомним, что заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что причиной увеличения случаев заболевания COVID-19 не является увеличение количества тестов, так как это произошло из-за ослабления карантина в Украине.