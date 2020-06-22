Авиакомпания SkyUp Airlines с 1 июля 2020 года планирует начать полеты в Грузию и Албанию, а с 15 июля – в другие страны, если отмены запретов на въезд к ним будут проходить согласно предварительным договоренностям между странами.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Пассажирам при этом рекомендуется до покупки билета ознакомиться с требованиями въезда в страну назначения и с правилами возвращения в Украину, а также убедиться в наличии всех необходимых разрешительных документов для поездки.

— Если пассажир приобретет билет в страну, правила въезда в которую не может выполнить, возврат средств за неиспользованный авиабилет будет осуществляться согласно тарифу, но может длиться до полугода, — отметили в SkyUp.

Согласно данным авиакомпании, начиная с марта 2020 года SkyUp Airlines получила около 286 тысяч обращений касательно компенсации за неиспользованные через запрет полетов билеты. При этом пассажиры уже получили более 13 тысяч евро и 1,9 миллион гривен возмещений.

4,7 тысяч пассажиров оформили промокоды на общую сумму 38,1 миллионов гривен. Кроме того, компания добавила, что с начала карантина их служба поддержки работала в перегруженном режиме — на протяжении всего этого времени ежедневно приходило до 13 тысяч обращений.

Для исправления этой ситуации SkyUp внедряет систему автоматизации обработки обращений. Пассажир после регистрации на сайте авиакомпании в персональном онлайн-кабинете сможет самостоятельно выбрать вид возмещения, который его устраивает, а пассажиры, которые ранее подавали заявки на возврат средств, по желанию, — изменить статус заявки на промокод или переноса даты, если по поданной ранее заявке еще не был выставлен счет на возврат средств. Функционал будет доступен ориентировочно через три недели.

Напомним, директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что из-за того, что Кабинет Министров Украины продлил в стране карантин, авиакомпания «Windrose Airlines» решила перенести дату старта полетов из Николаева в Киев.