У бессимптомно болеющих коронавирусом пациентов быстрее снижается уровень антител в сравнении с теми, кто переносит коронавирус более тяжело. Однако это не значит, что у «бессимптомников» пропадает иммунитет к вирусу.

Об этом говорится в The New York Times со ссылкой на результаты нового исследования, опубликованного в Nature Medicine.

Таким образом у людей, у которых не проявлялись симптомы болезни, защитные белки, вырабатываемые в ответ на COVID-19 (антитела), могут присутствовать всего два-три месяца. Исследователи сравнили 37 бессимптомных людей с аналогичным количеством пациентов, у которых были симптомы коронавируса.

Ученые обнаружили, что бессимптомные люди реагируют на вирус слабее, чем те, у кого появляются симптомы. Поэтому авторы исследования ставят под сомнение идею «сертификатов иммунитета» для людей, которые выздоровели от болезни.

При этом эксперты отмечают, что такие результаты не обязательно означают, что эти люди могут заразиться во второй раз. Даже низкие уровни мощных нейтрализующих антител могут защищать организм, как и Т-клетки и В-клетки иммунной системы.

— Большинство людей, как правило, не знают об иммунитете Т-клеток, и большая часть разговоров была посвящена уровням антител, - заявила вирусолог из Колумбийского университета Анжела Расмуссен.

Кроме Т-клеток, которые могут убить вирус при столкновении, инфицированные люди создают так называемые В-клетки, которые при необходимости могут быстро увеличить выработку антител.

— Если они снова обнаружат вирус, они запомнят и начнут вырабатывать антитела очень и очень быстро, - сказал вирусолог из Медицинской школы "Икан" Флориан Краммер, который провел несколько исследований антител к коронавирусу.

Другое исследование, опубликованное в журнале Nature, предполагает, что даже низкого уровня антител может быть достаточно, чтобы помешать вирусу.

— Похоже, что даже низкие уровни определенных антител обладают мощной нейтрализующей способностью. Низкие уровни антител не обязательно определяют, будет ли пациент защищен от повторного заражения, - говорит вирусолог Колумбийского университета доктор Расмуссен.

При этом некоторые ученые отметили необходимость создания вакцины, поскольку естественным образом трудно достичь общего иммунитета.

— В этих отчетах отмечается необходимость разработки сильных вакцин, так как иммунитет, который естественным образом развивается при инфекции, является субоптимальных и недолговечным у большинства людей. Мы не можем полагаться на естественную инфекцию для достижения стадного иммунитета, - отметила вирусолог из Йельского университета Акико Ивасаки.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 467 671 человек. В свою очередь, выздоровели 4 418 922 человека. Всего в мире 8 927 195 человек инфицировано.