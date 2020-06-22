В Южной Корее считают, что страна переживает вторую волну коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

«Представители органов здравоохранения Южной Кореи считают, что страна переживает вторую волну коронавируса, несмотря на то, что регистрирует относительно небольшое количество новых случаев», — говорится в сообщении.

Глава Корейского центра по контролю за заболеваниями (KCDC) Чон Юн Кён сказал, что первая волна продлилась до апреля, а с мая количество новых случаев возросло, включая вспышки инфекций в ночных клубах Сеула.

В понедельник местные власти сообщили, что за последние 24 часа было зарегистрировано 17 новых случаев заражения в крупных офисах и на складах страны.

До этого в KCDC утверждали, что первая волна коронавирусной инфекции в Южной Корее не заканчивалась.

С начала пандемии в Южной Корее зарегистрировали 12 438 случаев коронавируса, из них 280 оказались летальными, 10 881 человек выздоровел.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что в следующем осенне-зимнем периоде в Европе возможна вторая волна коронавируса, и она может стать более смертоносной.