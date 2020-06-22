Цена на газ, который Нафтогаз продает для нужд населения и теплокоммунэнерго, в июне снизилась на 6% по сравнению с маем (без налога на добавленную стоимость и расходов на транспортировку).

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Отмечается, что в июне цена на газ снизилась до 2,14 гривны за кубометр.

«В целом, с начала года цена ПСО снизилась на 54%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива достигло 61%», — отметили в компании.

В то же время аналитики Нафтогаза отмечают, что темпы падения цен замедлились и именно в июне начала наблюдаться тенденция к восстановлению стоимости энергоносителей: цены на основных европейских хабах растут со второй недели июня как для текущего месяца, так и на будущие периоды.

Среди причин возобновления роста цен на газ — отмена значительной части поставок в Европу сжиженного газа в июне и июле, рост промышленного производства после отмены карантина и переход европейских станций тепловой генерации на газ вместо угля.

Однако в Украине, по прогнозам Нафтогаза, запасы голубого топлива в подземных хранилищах к концу сезона приближаются к максимуму, и на фоне незначительного спроса ожидается дальнейшее падение цены.

«Изменение ценовых тенденций возможно ближе к отопительному сезону», — уточнили в компании.

Напомним, в мае цены на газ для промпотребителей в Украине упали на 20%.