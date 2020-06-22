В Великобритании зафиксировали самый низкий ежедневный прирост летальных случаев, вызванных пандемией коронавируса с середины марта.

Об этом сообщает Ensonhaber.

— Число людей, погибших в результате пандемии коронавируса, в течение суток возросло на 15 человек - до 42 647, что является самым низким ежедневным показателем с середины марта, — сообщили в Министерстве здравоохранения Великобритании.

В то же время отмечается, что число погибших от коронавируса обычно уменьшается в воскресенье и понедельник из-за задержек с сообщениями о смертности в выходные дни.

Согласно данным британского Департамента здравоохранения и социального обеспечения, сейчас в Британии COVID-19 диагностировали у 305 289 человек за последние сутки зафиксировали 958 новых случаев заболевания.

Как сообщалось, 22 июня в Николаеве от коронавируса умер 50-летний мужчина.