Об этом сообщает Ensonhaber.
— Число людей, погибших в результате пандемии коронавируса, в течение суток возросло на 15 человек - до 42 647, что является самым низким ежедневным показателем с середины марта, — сообщили в Министерстве здравоохранения Великобритании.
В то же время отмечается, что число погибших от коронавируса обычно уменьшается в воскресенье и понедельник из-за задержек с сообщениями о смертности в выходные дни.
Согласно данным британского Департамента здравоохранения и социального обеспечения, сейчас в Британии COVID-19 диагностировали у 305 289 человек за последние сутки зафиксировали 958 новых случаев заболевания.
Как сообщалось, 22 июня в Николаеве от коронавируса умер 50-летний мужчина.
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Об этом сообщает Ensonhaber.
— Число людей, погибших в результате пандемии коронавируса, в течение суток возросло на 15 человек - до 42 647, что является самым низким ежедневным показателем с середины марта, — сообщили в Министерстве здравоохранения Великобритании.
В то же время отмечается, что число погибших от коронавируса обычно уменьшается в воскресенье и понедельник из-за задержек с сообщениями о смертности в выходные дни.
Согласно данным британского Департамента здравоохранения и социального обеспечения, сейчас в Британии COVID-19 диагностировали у 305 289 человек за последние сутки зафиксировали 958 новых случаев заболевания.
Как сообщалось, 22 июня в Николаеве от коронавируса умер 50-летний мужчина.