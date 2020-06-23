Украина не планирует возобновлять железнодорожное сообщение с Россией из-за ситуации в РФ с пандемией коронавируса COVID-19.
Об этом в интервью «Укринформу» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
— Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией пока на повестке дня не стоит. Россия сегодня находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных COVID-19. Просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут, – заявил Василий Боднар.
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Украина не планирует возобновлять железнодорожное сообщение с Россией из-за ситуации в РФ с пандемией коронавируса COVID-19.
Об этом в интервью «Укринформу» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
— Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией пока на повестке дня не стоит. Россия сегодня находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных COVID-19. Просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут, – заявил Василий Боднар.
Ранее в РФ заявили об организации движения дополнительных поездов в аннексированный Крым. Решение связано с «открытием туристического сезона» с 1 июня.