Украина не планирует возобновлять железнодорожное сообщение с Россией из-за ситуации в РФ с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

— Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией пока на повестке дня не стоит. Россия сегодня находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных COVID-19. Просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут, – заявил Василий Боднар.

Ранее в РФ заявили об организации движения дополнительных поездов в аннексированный Крым. Решение связано с «открытием туристического сезона» с 1 июня.