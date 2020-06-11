В Российской Федерации заявили об организации движения дополнительных поездов в аннексированный Крым. Решение связано с «открытием туристического сезона» с 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Принято решение начать движение поездов по новым направлениям, котрые свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Продажи билетов на эти маршруты откроются до конца дня 11 июня.

Поезда будут курсировать с разной периодичностью не менее раза в неделю и следовать через крупные транспортные узлы РФ.

Напомним, через Керченский мост из Керчи в аннексированном Крыму 7 марта запустили «пригородную» электричку до города Анапа в Краснодарском крае.