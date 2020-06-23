Директор по вопросам коммуникации президентской кампании Дональда Трампа Тим Мерт сообщил, что в штабе было обнаружено два новых случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
Об этом сообщает CNN.
— После очередной серии тестирования сотрудников кампании в Талсе, анализы еще двух членов передовой команды показали положительный результат на коронавирус. Эти сотрудники посещали митинг, но носили маски в течение всего мероприятия, — заявил Тим Мерт.
Он отметил, что после подтверждения двух новых случаев штаб «активизировал протоколы карантина, а также отслеживание контактов».
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сказал тысячам аплодирующих сторонников, что он попросил американских чиновников замедлить тестирование на коронавирус. Он назвал это «мечом с двойным лезвием», который привел к раскрытию большего числа случаев COVID-19.
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Директор по вопросам коммуникации президентской кампании Дональда Трампа Тим Мерт сообщил, что в штабе было обнаружено два новых случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
Об этом сообщает CNN.
— После очередной серии тестирования сотрудников кампании в Талсе, анализы еще двух членов передовой команды показали положительный результат на коронавирус. Эти сотрудники посещали митинг, но носили маски в течение всего мероприятия, — заявил Тим Мерт.
Он отметил, что после подтверждения двух новых случаев штаб «активизировал протоколы карантина, а также отслеживание контактов».
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сказал тысячам аплодирующих сторонников, что он попросил американских чиновников замедлить тестирование на коронавирус. Он назвал это «мечом с двойным лезвием», который привел к раскрытию большего числа случаев COVID-19.