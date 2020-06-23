За первые 3 месяца 2020 года продажи слабоалкогольных напитков в розницу составили 590 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

В течение отчетного периода больше всего купили слабоалкогольных напитков в розницу жители столицы - на 155 миллионов гривен. На втором месте - жители Одесской области с показателем в 67,9 миллионов гривен.

Не мало слабоалкогольных напитков приобрели жители Днепропетровской области - на 60,7 миллионов гривен, заняв третье место в списке.

На четвертом и пятом месте жители Киевской и Харьковской областей, которые в I квартале 2020 года купили слабоалкогольных напитков на 60,6 миллионов гривен и 41,3 миллионов гривен соответственно.

В общем, за год в Украине потребление слабоалкогольных напитков выросло на 22%. Это - самый большой рост по потреблению всех видов алкогольных напитков.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возвращение к тотальному карантину в Украине может повлечь катастрофические последствия. Поэтому страна будет использовать модель адаптивного карантина.